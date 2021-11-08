مصطفى فوزي يشارك في الفيلم السينمائي "جدران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان الشاب مصطفى فوزي في الفيلم السينمائي الجديد «جدران»، وهو من إخراج محمد بركة.

فيلم "جدران" قصة ياسر صلاح سيناريو وحوار هيثم الدهان وأحمد الدهان.

وينتمي الفيلم لنوعية أفلام الرعب وتجسد خلاله الفنانة درة شخصية ليلى ويشاركها البطولة، نيكولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبدالحليم وجاري اختيار باقي الممثلين.

جدير بالذكر أن مصطفى فوزي شارك في مسلسل "رمضان كريم" بطولة روبي، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عبد الله.