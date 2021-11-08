"إن كان ع الخمسة إحنا تلامذة".. قبل محمد حماقي هؤلاء أثاروا غضب جمهور الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

ظهور الفنان محمد حماقي، في مقطع فيديو أثناء إحيائه حفل زفاف واستبدال كلمات أغنيته الجديدة "قصاد الغمزة إحنا تلامذة"، بجملة "قصاد الخمسة إحنا تلامذة"، في إشارة إلى فوز النادي الأهلي على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 5-3 في القمة 123 التي جمعت بينهما يوم الجمعة الماضية، وضع المطرب في مواجهة غضب جمهور الزمالك.

ومن جانبه دافع الملحن عزيز الشافعي "المعروف أنه من مشجعي الزمالك" عن المطرب محمد حماقي، وعبر حسابه في موقع فيسبوك، كتب: "حماقي من أكتر الناس المحترمة واللطيفة جدا ومبيحبش أبدا يزعل حد، والفيديو ده بيغني للزمالك رغم إنه أهلاوي وعملها كذا مرة بعد كل بطولة أو مناسبة".

وتابع: "بكتب الكلام ده عشان ردود الأفعال اللي شوفتها على فيديو لغنوة زيها مين في فرح وهو كان مقصود بيه العبدلله وطارق أخو حماقي عشان طبعا إحنا الاتنين زملكاوية وكان بينا رهان ياريت الناس تتقبل الأمور دي ببساطة، وأنا مقدر لو ناس زعلانة بس الحقيقة ودي شهادة حق، هو من أكتر الناس المحترمة ومش مقصود منه أبدا أي إساءة، بالعكس خالص".

محمد منير

في مارس الماضي تعرض الفنان محمد منير أيضا لانتقادات من جمهور الزمالك، بعد نشر صور له وهو يوقع على تيشرتات النادي الأهلي، وذلك عقب ساعات من عرض رابع أجزاء حواره في برنامج "صاحبة السعادة"، والذي قال خلاله: "كنت من مشجعي الزمالك، وحاليا أحب لاعبي الأهلي"، وهو ما أثار الجدل بين محبيه مع ما عرف عنه باعتباره من أشهر مشجعي نادي الزمالك، وكثيراً ما أعلن عن ذلك.

عبلة كامل

وفي عام 2005، تعرضت الفنانة عبلة كامل لهجوم من جمهور وإدارة نادي الزمالك، بعد ظهورها في فيلم "سيد العاطفي"، وهي تقول جملتها المشهورة: "خدوا 6 رايح خدوا 4 جاي والزمالك ياعين أمه"، في إشارة إلى هزائم الزمالك أمام الأهلي بسداسية ورباعية، وهو ما أثار موجة من الغضب الزملكاوي ضد "كامل"، دفعت أحمد السبكي منتج الفيلم لتقديم الاعتذار للجماهير، مؤكدا أن السخرية كانت في إطار النص الدرامي للفيلم وغير مقصود منها الإهانة.