ابنة أمل رزق تخضع لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة أمل رزق، خضوع ابنتها لمى كتكت، لعملية جراحية، ونشرت صورة لابنتها من المستشفى، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه، بنت عمري داخلة العمليات بعد ساعتين.. اكرمنا يارب".

وانهالت التعليقات من الجمهور وعدد من نجوم الفن، أبرزهم: رانيا محمود ياسين، إيناس عز الدين، وآخرون.

يذكر أن لمى كتكت شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، جميلة عوض، ومن إنتاج جمال العدل.