شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى يدافع عن حماقى بعد الهجوم عليه لاحتفاله بفوز الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافع الملحن عزيز الشافعي، عن المطرب محمد حماقي بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له من جمهور نادى الزمالك بعد احتفاله بفوز النادي الأهلى على نادى الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الدورى الممتاز، خاصة بعدما انتشر مقطع فيديو لحفل زفاف أحياه حماقى، وخلال أدائه إحدى أغنياته استبدل كلماتها من "قصاد الغمزة إحنا تلامذة" إلى جملة "قصاد الخمسة إحنا تلامذة".



عزيز الشافعي

وكتب عزيز الشافعي عليفى تدوينه عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك": "حماقي من أكثر الناس المحترمة واللطيفة جدًا ومبيحبش أبدًا يزعل حد، والفيديو ده بيغني للزمالك رغم إنه أهلاوى، وعملها كذا مرة بعد كل بطولة أو مناسبة.. بكتب الكلام ده عشان ردود الأفعال اللي شوفتها على فيديو لغنوة "زيها مين" فى فرح وهو كان مقصود بيه العبد لله طارق أخو حماقي عشان طبعًا إحنا الاتنين زملكاوية وكان بينا رهان".

وأضاف: "ياريت الناس تتقبل الأمور دي ببساطة، وأنا مقدر لو ناس زعلانة بس الحقيقة ودي شهادة حق هو من أكتر الناس المحترمة ومش مقصود منه أبدا أي إساءة، بالعكس خالص".

وكان محمد حماقي قد تلاعب بكلمات أغنيته أثناء أحياء أحد الأفراح، وقال: "قصاد الخمسة إحنا تلامذة" بدلا من "قصاد الغمزة إحنا تلامذة" في إشارة إلى فوز الأهلي بنتيجة 5-3، في مباراة يوم الجمعة الماضية.