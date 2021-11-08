شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فنانين أجبرهم المرض على هجرة الفن والتمثيل.. آخرهم لطفى لبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن الشديد أصابت جمهور الفنان الكبير لطفى لبيب خلال الساعات الماضية، بعد تصريحه بأنه حالته الصحية تسببت في عدم قدرته على التمثيل مرة أخرى إشارة منه إلى الاعتزال، وذلك بعد تردى أوضاعه الصحية إثر إصابته منذ فترة بجلطة في المخ، والتي أثرت على حالته الصحية بشكل ملحوظ، ومن هنا ليس الفنان لطفي لبيب أول من أبعده المرض عن الساحة الفنية فقد سبقه العديد من المبدعين ونرصد أبرزهم خلال هذا التقرير.



صلاح السعدنى





صلاح السعدنى

ابتعد الفنان صلاح السعدنى عن الساحة الفنية منذ عدة سنوات، بينما أصبحت حركته محدودة للغاية، بسبب حالته الصحية وتقدم العمر به إذ لم يظهر فى أى مناسبات فنية منذ عدة سنوات، إلا أن ابنه أحمد السعدنى ينشر بين فترة وأخرى صورة للعمدة على مواقع التواصل الاجتماعى يطمئن بها عشاقه.



جورج سيدهم





جورج سيدهم

الفنان الراحل جورج سيدهم، هو أحد أعضاء فريق ثلاثي أضواء المسرح مع الراحلين سمير غانم والضيف أحمد، حيث تسببت إصابته بجلطات متعددة في إصابته بالشلل، إذ أصبح لا يستطيع الوقوف على قدمَيه، وهو ما أبعده عن التمثيل بشكل كامل منذ نحو 20 عامًا.



المنتصر بالله

المنتصر بالله

يعتبر الفنان الراحل المنتصر بالله أحد أهم نجوم الكوميديا في مصر، وتعرض للإصابة بالشلل وعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي في أعقاب إصابته بجلطة في المخ، تلقى العلاج منها؛ وهو ما جعله يبتعد عن الوسط الفني.



سهير البابلى

سهير البابلي

الفنانة سهير البابلى من أهم فنانات جيلها وغابت عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة بسبب عدم مقدرتها على الحركة بشكل طبيعى بسبب تقدمها في العمر، فهى تحتاج دائمًا إلى من يعاونها في الحركة، بجانب تعرضها مؤخرًا لأزمة صحية تتواجد بسببها داخل أحد المستشفيات.



يوسف فوزى

يوسف فوزي

ابتعد عن الساحة الفنية منذ عدة سنوات بشكل كامل بعدما أُصيب بمرض الشلل الرعاش، حيث لم يعد قادرًا على الحديث بشكل طبيعي منذ أزمته الصحية، وهو ما دفعه للابتعاد عن الوسط الفني، واكتفى بوجوده بجوار أسرته.



لطفى لبيب

لطفى لبيب

فاجأ الفنان لطفى لبيب محبيه بإعلانه عن تردى أوضاعه الصحية إثر إصابته بجلطة فى المخ، والتى تركت بدورها آثاراً واضحة على حركة ذراعه وقدمه اليسرى، وهو ما أثر على اختياراته الفنية التى أصبحت محدودة للغاية، إلى أنه صرح مؤخرا بأنه لن يقوم بالتمثيل مرة أخرى بسبب عدم قدرة حالته الصحية.