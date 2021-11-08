أول تعليق من عائلة سهير البابلي على شائعة وفاتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بسبب طول الفترة التي قضتها الفنانة الكبيرة سهير البابلي في العناية المركزة بأحد المستشفيات، انتشرت أخبار كثيرة حول عدم مقدرة أسرة الفنانة سهير البابلي على التكفل بمصاريف علاجها ودفع المستحقات الخاصة بالمستشفى الذي تمكث فيه للرعاية، بعد تعرضها لأزمة صحية كبيرة خلال الفترة الماضية وحجزها في العناية المركزة.

وقال الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، في تصريحات صحفية، إن ذلك الكلام عارٍ تماما عن الصحة وغير حقيقي، متابعًا: “مش عارف جايبين كلام زي كدا منين الحمد لله أسرتها قادرة أنها تتكفل بعلاجها لأن ربنا كان ساترها في الدنيا مع الحاجة سهير ومخلهاش تحتاج لحد أبدًا لأنها كانت بتعمل خير ودائما بتقف جنب الناس”.

وأكد طعيمة، أن الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي لا تزال على نفس الوضع دون أي تغيرات حتى هذه اللحظة، متابعًا أنهم على أمل أن تتحسن صحتها خلال الفترة المقبلة وتعود لأسرتها وجمهورها مرة أخرى.

يذكر أن الفنانة القديرة كانت قد تعرضت لأزمة صحية منذ شهر ونصف الشهر تقريبًا عندما أصيبت بنوبة سكر جعلتها في بوادر غيبوبة ولكن تمكن الأطباء من السيطرة على الأمر، وذلك قبل أن تصيبها مضاعفات ويحدث لها توقف في عضلة القلب وحدوث مياه على الرئة مما سبب جلطة في الرئة.