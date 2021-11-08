راغب علامة في “إكسبو 2020 دبي”.. الحدث الأكبر خلال أيام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينتظر الملايين من محبي السوبر ستار راغب علامة، الحفل الغنائي الضخم الذي سيحييه ضمن سلسلة “أمسيات خالدة” – “إكسبو 2020 دبي” يوم 12 نوفمبر الحالي.

وسيعيد راغب علامة إحياء أغنياته الشهيرة من مسيرته الفنية الحافلة، التي استمرت 30 عاماً، لكن بأداء جديد ومبتكر سيسلط الضوء على الكيفية التي تربط فيها الموسيقى بين جميع البشر من جميع أنحاء العالم، ليشجع الناس في كافة أرجاء المعمورة على التواصل والمشاركة في التجارب التعاونية، بالتماشي مع موضوع “إكسبو 2020” الفرعي “التنقل”.

وعن الحفل المنتظر يقول الفنان راغب علامة: “أريد أن أدمج الثقافات المختلفة معاً، كما أريد أن تسمعني جماهير المطربين الآخرين وفي الوقت نفسه أرغب في أن يستمع جمهوري للمطربين المفضلين لدى الشعوب الأخرى، فأنا لطالما أحببت الأفق المفتوحة، وسلسلة (أمسيات خالدة) من (إكسبو 2020 دبي) ستكون المنصة المثالية لتحقيق ذلك”.

وسيحظى المعجبون بفرصة مشاهدة حفل راغب علامة ضمن سلسلة “أمسيات خالدة” عن كثب أو عن بُعد، حضورياً أو افتراضياً، حيث سيُبث العرض على الهواء مباشرة عبر شاشة الوصل المذهلة، القلب النابض لـ”إكسبو 2020 دبي”، وموطن أكبر سطح عرض في العالم بزاوية 360 درجة.