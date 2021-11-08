معالي المستشار تركي آل الشيخ يتلقى تهنئة خاصة من ميسي.. “تشيللو” قريباً في الصالات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، معالي المستشار تركي آل الشيخ تهنئة خاصة من نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعد الإعلان عن قرب طرح فيلم “تشيللو” في صالات السينما.

ونشر ميسي صورة لـ”بوستر” الفيلم على حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام” وأدرج حساب معالي المستشار تركي آل الشيخ وعلق قائلًا: “مبروك على الفيلم”.

ليرد عليه معالي المستشار تركي آل الشيخ قائلًا: “شكراً صديقي العزيز … أعظم من يلعب كرة القدم في العالم الآن وأدعو الجميع لعدم متابعة العمل … لا تشوفوه ! أنا عامله أشوفه وحدي ! وأهم شي يعجبني اااانا”.

وكان معالي المستشار تركي آل الشيخ قد طرح روايته “تشيللو” في معرض الرياض الدولي للكتاب ليعلن بعدها تحويلها إلى فيلم سينمائي جرى الإعداد له لمدة عامين في سرية كبيرة.

وكشف معالي المستشار تركي آل الشيخ أن فيلم “تشيللو” عمل به أكثر من 200 سعودي، تحت قيادة مديري تصوير ومكياج وملابس وديكور، وجميعهم تحت قيادة مخرج أميركي كبير، لم يكشف عن اسمه بعد.

ونوه بأن الفيلم جرى العمل عليه أيضاً على يد خبراء صوت وموسيقى وإضاءة وسط مشاهد خطرة، مع الاستعانة بشركة عالمية للغرافيكس والتلوين والترويج، مشدداً على أن جودته لن تقل عن أكبر الأفلام في هوليوود، كاشفاً أنه سيطرح في السينمات في العام المقبل، أولاً ثم “بلاتفورم” بعد ذلك.

‏ورفض معالي المستشار تركي آل الشيخ الكشف عن أبطال الفيلم، على أن يتم توضيح جميع الأسماء قريباً وبالتفصيل، مردفاً أن الأبطال سعوديون وخليجيون وعرب وعالميون، كما يوجد من بين أبطال الفيلم نجم حائز الأوسكار، إضافة إلى أن 60% من أبطال الفيلم سعوديون دعماً لصناعة السينما السعودية، معلناً أنه سيدبلج إلى 7 لغات، وسيعرض في سينمات العالم، وبعدها المنصات الإلكترونية.

ووجه الشكر لكل من شارك في العمل من أبطال وفريق عمل وشركة إنتاج ومشرفين، لافتاً إلى أنه اكتشف أن عالم السينما ليس سهلاً، وتمنى أن يحوز الفيلم رضا الجمهور، مختتماً: “اجتهدت وأتمنى النجاح.. وقريباً سأنشر تفاصيل أكثر”.