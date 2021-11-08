لتناسب الأطفال.. طريقة وضع الضوابط الأبوية على “نتفليكس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحتوي خدمة بث “نتفليكس” على مجموعة كبيرة من الأفلام والعروض، التي يستمتع به المشاهدون وأسرهم، إلا أن بعض الأفلام والعروض قد لا تكون مناسبة للأطفال.

وتوفر “نتفليكس” إمكانية إعداد ملف تعريف لكل فرد من أفراد الأسرة، يتضمن تفضيلاتهم، بالإضافة إلى المحتوى المناسب للعمر كي يتناسب مع الأطفال، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية لضبط إعدادات الرقابة الأبوية:

1. افتح إعدادات حساب “نتفليكس” على متصفح ويب، لأن الإعدادات التي تحتاج لتغييرها لا تظهر على تطبيق Netflix وتتطلب فتح الحساب من متصفح الهاتف أو الكمبيوتر.

2. من خلال رابط https://www.netflix.com/YourAccount، ادخل على حسابك في “نتفليكس”، وافتح ملف التعريف المخصص لأطفالك من قائمة الملفات الشخصية للمستخدمين، من خلال الضغط على سهم التوسيع على اليمين.

3. من الخيارات المتاحة، انتقل إلى قسم “قيود المشاهدة”، والذي يحتوي على شريط تمرير يمكنك ضبطه لتعيين قيود العمر، كما يوجد أيضًا عمود يمكنك من خلاله حظر عناوين معينة يدوياً دون تحديد قيود العمر.

4. بمجرد تعيين القيود المناسبة، اضغط على زر الحفظ، وسيكون الحساب جاهزاً للاستخدام، وسيحظر أي محتوى مصنف على أنه غير مناسب للفئة العمرية المحددة، كما يمكنك العودة في أي وقت إلى نفس الإعدادات عبر المتصفح لتعطيل هذه القيود.