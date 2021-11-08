فيديو – أحمد السقا يفتح خزائن أسراره في “حبر سري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحل الفنان المصري أحمد السقا ضيفاً على الإعلامية أسما إبراهيم في أولي حلقات برنامج “حبر سري”، يومي الخميس والجمعة 11 و 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

ويكشف السقا خلال الحلقه، عن الكثير من الأسرار، حيث يتحدث عن حقيقة انسحابه من فيلم “الكنز” بسبب محمد رمضان، كما يتحدث عن أزمتة مع الفنانه مها أحمد بسبب مي عمر.

ويتحدث السقا عن والده الراحل المخرج الكبير صلاح السقا، وكيف دخل عالم التمثيل بعيداً عن وساطة والده.

كان الفنان أحمد السقا، قد أكد في لقاء سابق مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها “كلمة أخيرة” على شاشة ONE، أن لديه ثلاثة أعمال لم تعرض بعد، وهي فيلما “العنكبوت”، و”السرب”، كما يستعد للمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار”، مع كريم عبد العزيز وأحمد عز.

وأضاف الفنان أحمد السقا أنه لم يتلقَّ الاسكريبت والسيناريو الخاص بمسلسل “الاختيار 3” حتى الآن.

وتابع: “أنا بحب الدور الحلو والسينما أكثر تأثيراً لأنها تاريخ.. ولو جالي دورين حلوين دراما وسينما هوفق بينهم عن طريق ترتيب الأولويات”، مشيراً إلى أن المخرج أحمد نادر جلال، يعكف حالياً على إعداد فيلم جديد له.