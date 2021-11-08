إعلامي تونسي يهاجم نيللي كريم.. ندم لاستضافتها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الإعلامي التونسي الهادي زعيم، حالة من الجدل بين صفوف رواد السوشيل ميديا، بعدما وصف الممثلة المصرية نيللي كريم، بـ”النكدية والحزينة”.

وأثناء استضافته في أحد اللقاءات التلفزيونية، أعرب عن ندمه الشديد لاستضافتها خلال برنامجه، بعد سؤاله عمن هو الفنان الذي أجرى معه حواراً وندم بعدها.

واعتبر البعض أن حديثه بمثابة إهانة لفنانة لها جمهور كبير مثل نيللي، وبدأوا في مهاجمته خلال التعليقات على هذا الفيديو.

وظهر الإعلامي التونسي وهو يقول إنّه نادم بسبب الطاقة السلبية التي صدّرتها له خلال اللقاء، مبرراً ذلك بأن حياتها الشخصية أثّرت عليها، وبدأت في تقديم أدوار سلبية.

وتستعد نيللي للمشاركة في السباق الرمضاني الرمضاني المقبل، بمسلسل “أحوال شخصية”، ومن المقرر تقديم قضية مهمة موجودة في مجتمعنا من خلال أحداثه.

كما تحدثت عن تفاصيله، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج، وقالت إنّها تحب الكاتب إبراهيم عيسى للغاية، معربة عن سعادتها وحظها الجيد لأنه مؤلف العمل.

يُذكر أنّها نالت تكريماً منذ أيام بجائزة الإبداع من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، ونشرت عبر خاصية “الستوري” في حسابها عبر “إنستغرام”، مجموعة صور وفيديوات من الحفل معربة عن سعادتها بذلك.