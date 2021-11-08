“عقبال عوضك”.. مي كساب تعود إلى الدراما بمسلسل كوميدي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة المصرية مي كساب، عن أول بطولة مطلقة لها في موسم رمضان 2022، بعدما تعاقدت مع المنتجة مي سليم، على تقديم مسلسل كوميدي، وتمنت مي أن يخرج العمل بصورة تليق بجمهورها، وأن يكون سببًا لسعادتهم في الشهر الفضيل.

مي العائدة للدراما بعد غياب طويل عبر حكاية “عقبال عوضك”، نشرت صورة لها برفقة فريق عمل مسلسلها الجديد عبر حسابها بموقع إنستقرام، وعلقت عليها قائلة: “الحمد لله رب العالمين مضيت النهارده مسلسلي رمضان 2022 فكره وتأليف نصر الدين ناجي سيناريو وحوار أحمد سعد والي محمد صلاح خطاب إبراهيم صابر علاء حسن وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي إنتاج أجدع ست شفتها في حياتي اللي رجعتلي الأمل في الحياه مها سليم، شكرا من قلبي جمهوري الكبير إن شاء الله عمل كوميدي يليق بيكم وتتبسطو يارب إدينا من كرمك وفضلك”.

يذكر أن مي كساب كشفت مؤخرًا وللمرة الأولى عن معاناة 11 عامًا كاملة، لم تحصل فيها على فرصتها التي تليق بموهبتها ومكانتها، واستغلت كساب فترة العزل الصحي بعد إصابتها بفيروس كورونا، لمراجعة شريط حياتها بالكامل، وكشفت للمرة الأولى عن معاناتها طوال 11 عاما مضت، وقالت إن الله عوضها بنجاح مسلسلها الأخير، وأشارت إلى أن اللحظات الجميلة الوحيدة في هذه الفترة كانت مع عائلتها فقط.

مي نشرت بوستر مسلسلها الأخير “عقبال عوضك” عبر حسابها بموقع الفيس بوك، وعلقت عليه بمنشور طويل قالت فيه: الكام يوم اللي فاتو كانو أطول مده أقعدها لوحدي في حياتي وبأعترف شفت الحقيقة الكاملة.

تابعت قائلة: “شفت حقيقة نفسي حقيقة كل حاجه حواليه وعرفت قيمه كل حاجه وندمت على كل لحظه ظلمت فيها نفسي أو ظلمت حد من اللي بحبهم وبيحبوني اللي بتكتب دلوقتي مي بس بتاعه 2010 بس بمخ العشرين سنه اللي اشتغلت فيهم ونجحت وأخفقت بسبب ظروف وأوضاع اتفرضت عليه بس الحمد لله راضيه تمام الرضا على كل ابتلاء وكل مشكله إتحطيت فيها لأن في الآخر ربنا سبحانه وتعالي كان بيحلهالي في الاخر عشان أقدر نعمه أنا عدي عليه ١١ سنه صعبين جدا”.

وواصلت بقولها: “يمكن القريبين مني عارفين أنا استحملت إيه وواجهت إيه أنا مسحت كل لحظه مش عاوزه أشوفها تاني عشان بتفكرني إني كنت مش أنا وسببت كل لحظه وكل صوره بتعبر عني وعن اللي جوايا وعن أكتر حاجات مأثره جوابا كفنانة وكإنسانه ومسحت كل صوري العائلية ولو إن دي مش أنا لحد ما أرجع أنا وأسجل لحظاتي الحلوة مع عيلتي الجميلة”.

أضافت مي كساب: “أكبر نعمه من رب العالمين جوزي وأولادي وأهلي وأصحابي وزملائي رفاق الرحلة الأوفياء الصادقين السند والضهر اللي خلاني أعرف أعدي ال ١١ سنه دول”.

وقالت: “بعترف “عقبال عوضك” كان عوضي الفني والإنساني بعد صبر ١١ سنه حبيت أفضفض معاكم وأطلع اللي في قلبي عشان دي أنا بأحكي اللي جوايا عشان نيتي بتكون إن اللي مريت بيه يكون مفيد لغيري ويتعلم منه حاجه تأثر فيه وتغيره للأحسن وبإذن الله العلي الكريم أنا هأرجع أنا وهأحارب وأقاوم كل روح شريرة وكل طاقة سلبيه أثرت عليه في السنين اللي فاتت وربنا يقدرني وأكون إنسانه صالحه وفنانة صاحبه رسالة وأكون خير في الدنيا بحبكم من قلبي وحقيقي حبكم ليه هو الحياة”.