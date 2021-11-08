انفصال منة عرفة قبل أيام من حفل زفافها.. وزوجها يكشف السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة المصرية منة عرفة وزوجها محمود المهدي الجميع بإعلان خبر انفصالهما قبل أيام من حفل زفافهما، الذي سبق أن تحدثت عنه منذ فترة قصيرة وأكدت أن المسألة صعبة وتحتاج الى الكثير من الوقت والتنظيم.

وكتبت منة في منشور عبر خاصية “الستوريز” الملحقة بحسابها في “إنستغرام” بعض الكلمات التي أعلنت من خلالها انفصالها عن خطيبها قائلةً: “كل شيء قسمه ونصيب وربنا يوفق الجميع يا رب”.

وبدوره، كتب المهدي عبر خاصية “الستوريز” على تطبيق “إنستغرام”: “تم الانفصال، كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها”… ثم عاد ليوضح سبب اتخاذه هذا القرار قائلاً: “الناس اللي بتتصل وتسأل خلاص كل حاجة قسمة ونصيب وأنا كراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا الحاجات دي هتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني فأكيد مش هقف في ده وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع”.

يُذكر أن منة عرفة ومحمود المهدي عقدا قرانهما أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، وأعلنا عنه من خلال صور عبر السوشيال ميديا، وقد تعرضت منة لموجة من الانتقادات بسبب اختيارها هذا، خاصة أن المهدي سبق وتزوج مرات عدة ولديه أطفال.