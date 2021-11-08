شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد محيى إسماعيل.. أدوار مركبة فرقت فى مسيرته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين 8 نوفمبر مع عيد ميلاد الفنان محيى إسماعيل الذى يمتاز خلال مسيرته بلعب أدوار مختلفة، قدم فيها الأدوار المركبة بامتياز خلال مجموعة من الأعمال التى احتل بها مكانة كبيرة لدى جمهوره، كما تميز بتلقائية شديدة وعفوية خلال حواراته جعلته يتصدر التريند في أكثر من مناسبة وذلك بعدما أصبح تركيبة يصعب على غيره تقليدها، وبالتزامن مع عيد ميلاده نسلط الضوء على مجموعة من أبرز أعماله الفنية خلال السطور التالية.

فيلم الأخوة الأعداء

قدمه مع مجموعة من النجوم مثل نور الشريف، محمود مرسى، حسين فهمى، ليقدم واحدًا من أصعب أدواره بصورة مميزة للغاية ما زالت عالقة للأذهان إلى الآن.



محى اسماعيل

الرصاصة لا تزال فى جيبى

قدم خلال الفيلم واحد من أروع ادواره رغم قلة المشاهد الذى ظهر بها، وذلك بعدما لعب دور قائد اسرائيلى يقع فى الأسر خلال حرب 73، وهو الدور الذى أشاد به الفريق الجمسى أثناء مشاهدته بحسب رواية محيى اسماعيل حينما سأله باعجاب بعد مشاهدة الفيلم : "انت ازاى عملت كده انت عامل الدور بالظبط".

دموع الشيطان

عام 1986 قدم دور آخر من أدواره المركبة مع مجموعة من النجوم منهم الفنان الراحل فريد شوقى، ولعب فيه شخصية شاب مريض نفسي، عنيف ومعقد من النساء يتحول إلى قاتل متسلسل يرسل رسائل إلى المباحث بجرائمه.