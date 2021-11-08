في اليوم الثالث من فعاليات مهرجان شرم الشيخ المسرحي.. 4 عروض مسرحية وثلاث ندوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشهد اليوم الثالث من فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي مجموعة متنوعة من الفعاليات المسرحية وندوات لمكرمين الدورة السادسة.

ويبدأ اليوم الثالث بعقد حفل توقيع كتاب "مسرح ابراهيم الحسينى التيمات والبنى الدرامية " وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، ويدير حفل التوقيع الكاتب المسرحي دكتور طارق عمار ، وفي تمام الساعة الساعة الحادية عشر والنصف تقام ندوة تحمل اسم الدورة السادسة لسيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب بحضور مؤلف كتابها الدكتور عمرو دوارة .

أما في تمام الساعة الواحدة والنصف، يعقد مؤتمرا صحفيا للنجم والفنان داود حسين من الكويت احد مكرمين الدورة السادسة ، يديره المخرج والكاتب الصحفي جمال عبدالناصر .

كما تقدم أربعة عروض مسرحية فيبدأ أول عرض في تمام الساعة الرابعة والنصف عرض "خدامة" من تونس إخراج طلال أيوب، وذلك ضمن مسابقة مسرح الشارع والفضاءات الغير تقليدية، بينما يقدم في تمام الساعة الخامسة والنصف عرض "بيروسماني" من جورجيا ضمن مسابقة العروض الكبرى.

وفي تمام الساعة السابعة يقدم عرض شرفي "صفية" من الأردن إخراج فراس المصري، وفي تمام الساعة العاشرة يقدم عرض "ممنوع اللمس" من سيريلانكا إخراج روجينا فاتينيكارا.

كما تقام ثلاثة ورش مسرحية تبدأ من الساعة التاسعة وهم ورشة إعداد الممثل بعنوان " الجسد المقدس" للدكتور فريد النقراشي، ورشة الكتابة المسرحية بعنوان "فنون صناعة الكوميديا في كتابة فن المسرح " للسينارسيت نادر صلاح الدين، ورشة المسرح الغنائي للفنان اليوناني بافلوس كافورس .