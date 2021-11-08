شكرا لقرائتكم خبر عن أمل رزق تنشر صورة ابنتها من على سرير المستشفى قبل دخولها غرفة العمليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة أمل رزق، خضوع أبنتها لعملية جراحية بالوقت الحالي، ونشرت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صورة لأبنتها علي سرير المستشفي، مصحوبة بتعليق :"اللهم إنى لا أسألك رد القضاء ولكن أسال اللطف فيه بنت عمرى داخله العمليات بعد ساعتين اكرمنا يا رب"، دون الكشف عن تفاصيل العنلية التي تخضع لها.



امل رزق

وفور نشرها الصورة، تلقت أمل الكثير من دعوات الشفاء لأبنتها، ومنها الفنانة رانيا محمود ياسين، حيث كتبت :" الف سلامه ربنا يشفيها ويعافيها يارب"، وكتبت الفنانة إيناس عز الدين :" الف سلامه خير يارب ربنا يشفيها ويعافيها يارب".

وكانت الفنانة أمل رزق أعربت عن سعادتها بردود الأفعال وبالمشاركة في عمل ضخم بحجم مسرحية "زقاق المدق" المأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، والتي تعرض حاليًا على مسرح محمد عبد الوهاب في الإسكندرية.

وقالت أمل لـ"الخليج 365" إنها تقدم في المسرحية دور شوشو التي قدمته سامية جمال في فيلم "زقاق المدق" والأمر يعتبر مخاطرة كبيرة، ولكن المقارنة في صالح سامية على حد قولها .

وأضافت أوجه الشكر للمخرج عادل عبده على سعيه وتقديم هذا العرض الملىء بالمفاجآت، الذى استغرقنا في بروفاته حوالى 4 شهور، حيث إنه سهل كل الأمور لفريق العمل وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

وأكدت الفنانة أمل رزق أنها تقدم من خلال المسرحية عدد من الاستعراضات والأغانى بشكل مختلف وجديد عليها تمامًا تتمنى أن تنال الإعجاب.