شكرا لقرائتكم خبر عن محمود المهدي يكشف سبب انفصاله عن منة عرفة: كرجل صعيدي فى حاجات مش هتنفع معايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود المهدي، عن سبب انفصاله عن الفنانة منة عرفة، حيث كتب عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "انستجرام" :"الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كرجل شرقي صعيدي، في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني".

وأضاف: "فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه، بالتوفيق للجميع".





وكانت الفنانة منة عرفة، أكدت انفصالها عن زوجها محمود المهدي، فى استوري نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال وربنا يوفق الجميع".

وظهر الثنائي مؤخرا في فيديو نشره المهدي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وهما يرقصان، وكتب: "أنا شوفتك قلبي دق دودودق دودودق عشانك قلبت التيك توك منة".

وكتبت عرفة مؤخراً رسالة غزل في المهدي عبر حسابها قائلة: "إلى زوجي ورجل احلامي، في كل موقف صعب بيعدي علينا بتثبتلي فيه انك رجل مفيش منه كتير وفي كل لحظه حلوه بتعدي ما بينا بنبهر ب اد ايه انا انسانه محظوظة و ربنا بيحبني عشان رزقني براجل زيك، انت السعادة و الفرحة و الامان الي كنت محرومة منهم عشان مكنتش في حياتي يا حياتي ، انت هديتي من ربنا الي كل يوم و كل لحظة بشكر ربنا عليها، انت العوض الي كنت مستنياه طول حياتي ، غيرتني وغيرت حياتي كلها للأحسن ، جيت بدلت كل الحزن و الوجع و الخوف ب حب و امان و استقرار و زكريات حلوه زيك، انت ارجل و اجدع و احن و احلي راجل انا شفته في حياتي ، ربنا يديمك احلي نعمه في حياتي و يخليك ليا و ميحرمنيش منك و يحميك من كل شر و يسعدك و يفرح قلبك زي ما دايماً بتفرحني ، كل الكلام دا ميوصفش 1% من حبي و احترامي ليك بجد، بحبك يا توأم الروح و الشكل يا من تنتمي له روحي و وجداني و هويتي".