شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى وفايا يونان على مسرح النافورة بحفلات مهرجان الموسيقى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارًا لفعاليات الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يقام مساء اليوم الإثنين 4 حفلات دفعة واحدة، ففى الثامنة مساء على مسرح النافورة يتغنى المطرب اللبنانى مروان خورى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى بنخبة من أعماله الخاصة إلى جانب باقة من مؤلفات الطرب يسبقه فقرة موسيقية لعازف القانون الدكتور ماجد سرور وفاصلاً غنائيًا للسورية فايا يونان.

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجي يقدم مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد حفلا لكورال ذوي القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت همام يضم مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة.

وفى الثامنة يقام على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً لفرقة سداسى شرارة بقيادة المايسترو الدكتور حسن شرارة يتضمن مختارات من مؤلفات الموسيقار الراحل عطية شرارة.

وتمتد الفعاليات إلى مسرح أوبرا دمنهور حيث تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى حفلا فى الثامنة مساء بمشاركة المطربين محمود عبد الحميد ، عصام محمود ، ريم حمدى، سمية وجدى، عبير أمين وتامر عبد النبي.

وأهدت الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية الذي أقيم أول شهر نوفمبر الحالى إلى روح كل من الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر نظرًا لمشوارهما الفنى الكبير .