أول تعليق لـ عزوز عادل بعد فوزه بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان عزوز عادل، على توجيه رسالة لأعضاء نقابة المهن التمثيلية بعد فوزه في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، والتي أقيمت مؤخرا في نادي النقابة بشارع البحر الأعظم.

وكتب عزوز، عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله.. تم تجديد الثقة لي كعضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أشكر أعضاء الجمعية العمومية، حيث أنني حصلت في الدورة السابقة على ٥٠٥ صوت، والآن حصلت ٦٦٣صوت".

وأضاف: "بشكر كل أصحابي وإخواتي على كل الدعم والحب اللي شفته ده، وإن شاء الله أكون قد الثقة دي.. وأوعدكم سوف أعمل بإذن الله بكل إخلاص واجتهاد".

وفاز في انتخابات المهن التمثيلية 6 فنانين وهم: "منير مكرم 815 صوتا، أيمن عزب 723 صوتا، عزوز عادل 636 صوتا، هشام عطوة 647 صوتا، وائل عبد الله 628 صوتا، أحمد سلامة 589 صوتا".

وترشح 15 فنانا على 6 مقاعد بالنقابة، ويتم اختيارهم من قبل الأعضاء بعد الإدلاء بأصواتهم.

وحرص عدد من الفنانين على التواجد والمشاركة في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، ومنهم: محمود حميدة، أيمن الشيوي، علا رامي، أشرف طلبة، أشرف زكي، هالة فاخر، عفاف رشاد، محمد أبو داوود، أحمد حلاوة، سامي مغاوري، عبد الله مشرف، إيمي طلعت زكريا، أحمد صيام، غادة إبراهيم، نضال الشافغي، حسني شتا، محمد التاجي، عايدة رياض، محمد عز، المخرج عمرو محمود ياسين، ميرنا وليد، أميرة العايدي، هند عاكف، أحمد وفيق، بدرية طلبة، روجينا، حمدي المرغني وزوجته، محسن منصور، ومها أحمد وغيرهم.