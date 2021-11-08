هكذا ظهرت رانيا يوسف في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وظهرت رانيا في الصورة بإطلالة صيفية، أنيقة، حاملة في يدها "برنيطة" وسط الطبيعة.

ومن ناحية أخرى شاركت رانيا يوسف في مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، الذي عُرض رمضان الماضي 2021

كما عُرض للفنانة رانيا يوسف الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي" من توقيع المخرج أحمد الجندي، معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح، على "شاهد vip".