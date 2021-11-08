"بجانبي في أصعب أيام حياتي".. هاجر أحمد توجه رسالة لزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة هاجر أحمد، على توجيه رسالة لزوجها رجل الأعمال أحمد الحداد، معربة خلالها عن امتنانها له.

ونشرت هاجر، صورة لها مع زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سأكون ممتنا لك إلى الأبد، لكونك بجانبي في أصعب أيام حياتي.. أنت قوتي، شكرا لك حبيبي".

وكانت هاجر أحمد، قالت في تصريحات سابقة ببرنامج "معكم"، إنها تعرفت على زوجها من خلال أهلها، ووافقت في يوم واحد، والنصيب والراحة النفسية التامة جعلتها توافق على الزواج.

وأضافت: "أول يوم شافني فيه قالي أنا عايز أتجوزك، وصليت صلاة استخارة ووافقت على طول، رغم إن دي مش شخصيتي رغم إني ماكنتش ضد فكرة الجواز والاستقرار، بس كان عندي تحفظات شديدة على شريك حياتي".

جدير بالذكر أن هاجر أحمد احتفلت في يوليو الماضي بعقد قرانها على زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب.