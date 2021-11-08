مي كساب تخوض سباق دراما رمضان 2022 بمسلسل من إنتاج مها سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة مي كساب، عن تعاقدها على مسلسل درامي جديد تخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2022.

ونشرت كساب، صورة تجمعها مع فريق العمل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله رب العالمين مضيت النهاردة مسلسلي رمضان 2022، فكرة وتأليف نصر الدين ناجي، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وعلاء حسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج أجدع ست شفتها في حياتي اللي رجعتلي الأمل في الحياة مها سليم، شكرًا من قلبي لجمهوري الكبير إن شاء الله عمل كوميدي يليق بيكم وتتبسطوا.. يا رب إدينا من كرمك وفضلك".

وكانت الفنانة مي كساب، قد أعربت مؤخرا عن استيائها من تداول البعض أخبارا تفيد بطلاقها من زوجها أوكا.

وكتبت مي، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "زهقت منكم بجد مش عارفة عاوزين تطلقونا ليه.. يخرب بيت التريند على الريتش اللي من يوم ما طلع ما شفناش خير اتقو الله أنا عندي ٣ عيال وأهل بيزعلوا علينا وجمهور أرقى منكم برضه بيزعل علينا ربنا يشفي بجد".

كما أعلنت مؤخرا سلبية المسحة التي قامت بإجرائها، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وقضائها فترة العزل المنزلي.