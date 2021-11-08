محمود حميدة يتعاقد مع "فنون مصر" على بطولة "نقل عام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المنتج ريمون مقار عن تعاقد "مجموعة فنون مصر" مع النجم محمود حميدة، على بطولة مسلسل "نقل عام".

ونشر ريمون مقار صورة تجمعه بشريكه محمد محمود عبد العزيز والفنان محمود حميدة، بعد التعاقد على العمل الجديد، الذي يشهد عودة التعاون مع حميدة بعد 4 سنوات من تصوير مسلسل "الأب الروحي".

وعلق مقار على الصورة: "إن شاء الله بنرجع بعمل كبير يا رب يعجبكم، مع نجوم كتير.. (نقل عام) بطولة النجم محمود حميدة، دعواتكم نعمل عمل يليق بيكم".

يذكر أن أخر أعمال "مجموعة فنون مصر" كان مسلسل "قيد عائلي" من بطولة عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، دينا فؤاد، صبري فواز، سيمون، محمد نجاتي، دنيا عبد العزيز، منة فضالي وكارولين عزمي.