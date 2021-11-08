ناهد السباعي تحيي ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة ناهد السباعي ذكرى وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

ونشرت ناهد، مجموعة صور جمعتها بالراحل هيثم أحمد زكي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الذكرى الثانوية الثانية.. اللهم إنه في ذمتك، وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.. اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنًا فزده في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه".

ومن أبرز أعمال هيثم أحمد زكي: "الجماعة، دوران شبرا، الصفعة، امبراطورية مين، السبع وصايا، أستاذ ورئيس قسم، كلبش 2، علامة استفهام".

وتوفي هيثم أحمد زكي في 7 نوفمبر عام 2019.