"في حاجات مش هتنفع معايا".. محمود المهدي يكشف سبب انفصاله عن منة عرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف محمود المهدي، زوج الفنانة الشابة منة عرفة، سبب انفصالهما.

وكتب المهدي، عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام": "الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني، فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه، بالتوفيق للجميع".

وكان محمود المهدي، كتب عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام"، مساء الأحد: "تم الانفصال وكل حاجة قسمة ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".

وفي "ستوري" أخرى نشر صورة "بطيخة الزواج: يا حمرا يا قرعة"، وعلّق: "فين صاحب المثل ده".

وعقب ذلك، كتبت منة عرفة أيضا، عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام": "كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال، وربنا يوفق الجميع".

وأعلنت الفنانة الشابة منة عرفة، عقد قرانها على محمود المهدي، في حفل عائلي جمع أسرتي العروسين فقط، في يونيو الماضي.

جدير بالذكر أن منة عرفة انتهت مؤخرًا من تصوير دورها في فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، هدى المفتي، عمرو وهبة، خالد أنور، تارا عماد، نانسي صلاح وتوني ماهر وغيرهم.