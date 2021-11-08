طليقته ترد.. هل حاول مصطفى فهمي اختراق حساب فاتن موسى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، حقيقة محاولة اختراق طليقها الفنان مصطفى فهمي لحسابها على موقع "إنستجرام".

وكتبت فاتن، عبر حسابها على إنستجرام: "طالعني خبر مساء اليوم تحت عنوان (مصطفى فهمي يحاول اختراق حساب طليقته).. أنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا ولم يصدر مني أو على لساني ولم أصرح به مطلقا، وفوجئت به من السوشيال ميديا".

وأضافت: "في حال تعرض حسابي لأي محاولة اختراق أو التلاعب به، سأقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من تسول له نفسه العبث بخصوصيات الناس".

وبعد زواج دام نحو ٦ سنوات؛ انفصل الفنان مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

مصطفى فهمي تزوج من فاتن موسى، في عام 2015، وفي شهر ديسمبر عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجدداً في لبنان حيث موطن زوجته.