بعد اختياره للمشاركة في "القاهرة السينمائي".. تفاصيل فيلم "أبو صدام" لنادين خان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 عن اختياره للفيلم المصري "أبو صدام" ليكون عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة الافلام الطويلة الدولية بعد أيام.

الفيلم هو أولى إنتاجات الأفلام لشركة "سي سينما"، ومن بطولة محمد ممدوح (تايسون) وأحمد داش مع ضيوف الشرف سيد رجب وعلي قاسم وعلي الطيب ومن تأليف محمود عزت وقصة وإخراج نادين خان.

وقال أحمد فهمي العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة سي سينما، في بيان صحفي "سعيد باختيار الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي يعد محفلاً دوليًا مهمًا ومن أهم المهرجانات الدولية، والأفلام المشاركة به تنال قدرًا كبيرًا من المشاهدة"، وأضاف "تم التحضير للفيلم منذ اكثر من عام ونصف وتم التصوير خلال فترة ٦ شهور تقريبًا وتم التصوير بالفعل على الطريق الصحراوي الساحلي من الإسكندرية حتى مرسى مطروح وعدة مناطق بينهم، وللمصداقية والواقعية تم تدريب محمد ممدوح على قيادة السيارات التريلا عدة أشهر قبل التصوير، ونتمنى أن ينال الفيلم اعجاب الجمهور وينال استحسان النقاد".

ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم قريبا في دور العرض المصرية والعربية.