محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تعرض مسرحية "اللمبي في الجاهلية" لنجم الكوميديا محمد سعد، ضمن موسم الرياض 2021.

المسرحية تُعرض في الفترة من الأربعاء 10 نوفمبر 2021 إلى الأحد 14 نوفمبر 2021، الساعة 09:00 م، على مسرح بكر الشدي - البوليفارد.

وكشف موقع موسم الرياض 2021، قصة مسرحية "اللمبي في الجاهلية" لمحمد سعد، حيث يصارع "اللمبي" في العمل من أجل الارتباط بالأميرة "كروانة" التي ترفضه رفضاً باتاً، فيلجأ للسحر مما يقلب حياته رأساً على عقب، في مسرحية فكاهية مليئة بالمواقف العجيبة.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم 20 أكتوبر الماضي، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح استثنائي حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.