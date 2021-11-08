إليسا ونور دياب أنيقتان وهدى المفتي جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إليسا

خطفت الفنانة إليسا، الأنظار إليها بإطلالة رقيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها .

نهال عنبر

كشفت الفنانة نهال عنبر، عن أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لست مجبرا على تصحيح تفكير الآخرين، لكني مضطرا إلى مراعاة حجم عقلياتهم.. مساء الورد عليكم".

هدى المفتي

ظهرت الفنانة هدى المفتي، بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نور عمرو دياب

نشرت نور دياب ابنة الفنان عمرو دياب، أحدث إطلالة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نادين الراسي

الفنانة نادين الراسي، نشرت إطلالة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عليك أن تقاتل خلال بعض الايام السيئة لتكسب أفضل أيام حياتك".

ستيفاني صليبا

ظهرت الفنانة ستيفاني صليبا، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

جميلة عوض

نشرت الفنانة الشابة جميلة عوض، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كانت أمسية جميلة".

شيري عادل

كشفت الفنانة شيري عادل، عن أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

شذى حسون

ظهرت الفنانة شذى حسون، بفستان قصير عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في أحلك الأوقات اكتسبت الرؤية"

طارق صبري

نشر الفنان طارق صبري، أحدث ظهور له عبر حسابه على تويتر، وعلق: "مفيش حد مننا متعرضش لضربات قوية في حياته، لكن الأقوياء بس هم اللي كان عندهم الإرادة أنهم يمنعوا نفسهم من تحسس مكان الضربة عشان محدش يلاحظ الألم اللي حسوا بيه".