خاص| حسن يوسف يكشف حقيقة اعتزاله التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نفى الفنان حسن يوسف، ما نشره حساب مزيف يحمل اسمه على "تويتر"، من أنه اعتزل التمثيل مثل زوجته الفنانة الكبيرة المعتزلة شمس البارودي.

ونشر حساب يحمل اسم حسن يوسف عبر "تويتر"، صورة له مع شمس البارودي، مصحوبة بتعليق: "اليوم أنا وزوجتي وبعد أنا استخرنا الله عز وجل، نلعن اعتزالنا الفن ونتمنى من الله أن يسامحنا ويغفر لنا".

"الخليج 365" من جانبه تواصل مع الفنان حسن يوسف، ونفى لنا ذلك وامتلاكه من الأصل لحساب على "تويتر"، مضيفا: "أنا معرفش حاجة عن الكلام ده، وأنا متعود إني دايما بيتكتب عني حاجات معرفش عنها حاجة، لم أعتزل ولو اعتزلت هعلن اعتزالي في مؤتمر صحفي كبير وهقول الأسباب الداعية لذلك".

أضاف: "اتعرض عليا السنادي 3 حاجات، مسرحية مع يحيى الفخراني واعتذرت لمجدي الهواري لعدم الاتفاق المالي، ومسلسل اسمه (القاتل الذي أحبني) مع سهير رمزي، ومسلسل ثالث أنسى اسمه، ولكني اعتذرت عن المسلسلين لأنهما سيتم عرضهما على منصات".

حسن يوسف من مواليد 10 ديسمبر 1934، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس بكلية تجارة عام 1955، وبعدها عمل مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية، وفي المسرح القومي اكتشفه الفنان حسين رياض وقدمه كوجه جديد بفيلم "أنا حرة" عام 1959، بعدها سطع نجمه في دنيا الفن، وكانت مرحلة الستينيات هي مرحلة توهجه الفني.