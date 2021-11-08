شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة تؤكد انفصالها عن محمود المهدي: كل شيء قسمة ونصيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة منة عرفة، انفصالها عن زوجها محمود المهدي، فى استوري نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال وربنا يوفق الجميع".



ستوري منه عرفة

وظهر الثنائي مؤخرا في فيديو نشره المهدي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وهما يرقصان، وكتب: "أنا شوفتك قلبي دق دودودق دودودق عشانك قلبت التيك توك منة".

وكتبت عرفة مؤخراً رسالة غزل في المهدي عبر حسابها قائلة: "إلى زوجي ورجل احلامي، في كل موقف صعب بيعدي علينا بتثبتلي فيه انك رجل مفيش منه كتير وفي كل لحظه حلوه بتعدي ما بينا بنبهر ب اد ايه انا انسانه محظوظة و ربنا بيحبني عشان رزقني براجل زيك، انت السعادة و الفرحة و الامان الي كنت محرومة منهم عشان مكنتش في حياتي يا حياتي ، انت هديتي من ربنا الي كل يوم و كل لحظة بشكر ربنا عليها، انت العوض الي كنت مستنياه طول حياتي ، غيرتني وغيرت حياتي كلها للأحسن ، جيت بدلت كل الحزن و الوجع و الخوف ب حب و امان و استقرار و زكريات حلوه زيك، انت ارجل و اجدع و احن و احلي راجل انا شفته في حياتي ، ربنا يديمك احلي نعمه في حياتي و يخليك ليا و ميحرمنيش منك و يحميك من كل شر و يسعدك و يفرح قلبك زي ما دايماً بتفرحني ، كل الكلام دا ميوصفش 1% من حبي و احترامي ليك بجد، بحبك يا توأم الروح و الشكل يا من تنتمي له روحي و وجداني و هويتي".