شكرا لقرائتكم خبر عن زوج منة عرفة يعلن انفصالهما: كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود المهدي، انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة، في استوري نشره عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" منذ قليل، وكتب: "تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللى اختارتها".



ستوري زوج منه عرفة

وظهر الثنائي مؤخراً في فيديو نشره المهدي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وهما يرقصان، وكتب: "أنا شوفتك قلبي دق دودودق دودودق عشانك قلبت التيك توك منة".

وكتبت عرفة مؤخراً رسالة غزل في المهدي عبر حسابها قائلة: "إلى زوجي و رجل احلامي، في كل موقف صعب بيعدي علينا بتثبتلي فيه انك رجل مفيش منه كتير و في كل لحظه حلوه بتعدي ما بينا بنبهر ب اد ايه انا انسانه محظوظة و ربنا بيحبني عشان رزقني براجل زيك، انت السعادة و الفرحة و الامان الي كنت محرومة منهم عشان مكنتش في حياتي يا حياتي ، انت هديتي من ربنا الي كل يوم و كل لحظة بشكر ربنا عليها، انت العوض الي كنت مستنياه طول حياتي ، غيرتني وغيرت حياتي كلها للأحسن ، جيت بدلت كل الحزن و الوجع و الخوف ب حب و امان و استقرار و زكريات حلوه زيك، انت ارجل و اجدع و احن و احلي راجل انا شفته في حياتي ، ربنا يديمك احلي نعمه في حياتي و يخليك ليا و ميحرمنيش منك و يحميك من كل شر و يسعدك و يفرح قلبك زي ما دايماً بتفرحني ، كل الكلام دا ميوصفش 1% من حبي و احترامي ليك بجد، بحبك يا توأم الروح و الشكل يا من تنتمي له روحي و وجداني و هويتي".