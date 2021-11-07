درة في رسالة تفاؤل وتكشف عن أمنياتها في الحياة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عَبّرت النجمة التونسية درة زروق عن وجهة نظرها في الحياة وكشفت عن رأيها في النظرات المتعددة إليها، وأنّ من يجعل الأمل والتفاؤل محط اهتمامه سيجده نصب عينه.

وأوضحت دُرّة المزيد عن رأيها في الحياة، مغردة عبر حسابها علة «تويتر» قائلة: «الحياة جميلة لمن يراها كذلك، ومحبوبة لمن يعمل فيها بجدٍ واجتهادٍ ويُقَرِّر أن يعيشها، ورائعة لمن يَشتَمّ عِطرها وهو متفائلٌ بأيامها القادمة بأنها ستكون الأفضل».

وكانت الفنانة التونسية درة احتفلت بذكرى زواجها الأول، حيث نشرت مجموعة صور على عبر الاستوري الشخصي لها بموقع إنستغرام، لجلسة تصوير حفل زفافها، بينما احتفل زوجها هاني سعد بنشر مقطع فيديو يضم مجموعة صور لهما عبر حسابه على إنستغرام، ليوجه لها رسالة رومانسية قائلا: «إذا كان بإمكاني الاختيار مرة أخرى فسأختارك، عيد زواج سعيد حبيبتي، شكراً لك لأنك في حياتي».

من ناحية أخرى، تنتظر دُرّة عَرض فيلم «الكاهن» الذي انتهت من تصويره منذ فترة، وهو من بطولة إياد نصار وفتحي عبد الوهاب، ومن تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

وكانت آخر أعمال درة حكاية «غالية» ضمن قصص مسلسل «زي القمر»، مكونة من 5 حلقات، وناقشت خلالها قضية «الزواج عن بُعد» وتناول المسلسل قصة «عريس» تَقَدّم للزواج من فتاة عبر الإنترنت، وطلبها للزواج لمجرد أنّ ما بينهما مجرد رسائل وفيديو كولز، ولا يوجد أيّ مشاعر أو أحاسيس بينهما، خاصة أنّه يعمل في إحدى البلاد خارج مصر، ولم يستطع العودة لمصر للزواج منها.