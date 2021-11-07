رابح صقر يحتفل بيوم ميلاده الـ 60

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان السعودي رابح صقر أمس السبت، بيوم ميلاده الـ 60، حيث أنه من مواليد 6 نوفمبر 1961.

ومن جانبها احتفلت النجمة الإماراتية أحلام بعيد ميلاد رابح، وكتبت عبر حسابها بموقع “تويتر”:” ‏كل عام وأنت بألف خير يا عبقري الألحان والموسيقى العربية.. كل عام وأنت صقر الأغنية العربية.. الفنان الكبير الرائع المدرسة، رابح صقر”.

وعلق صقر “وانتي بألف خير يا أم فاهد.. الله يطول بعمرك”.

واحتفلت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بعيد ميلاد صقر الخليج، ونشر فيديو له عبر صفحتها الرسمية بموقع “انستجرام”، وقالت:” كل عام وصقر الاغنية الخليجية الفنان ‫رابح صقر‬ بألف خير، كما تتمنى لك شركتك ‫ روتانا‬ المزيد من التألق النجاح والازدهار باذن الله”.

يذكر أن رابح صقر هو فنان سعودي وعازف وملحن وموزع موسيقي، ويعتبر من مشاهير اللحن والأداء في السعودية وفي الخليج والوطن العربي، ولقُب بموسيقار الخليج.