رسائل مبطنة من هاني شاكر في أبوظبي.. “الدنيا بخير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وَجّه الفنان المصري هاني شاكر رِسالة إلى الجمهور الحاضر في حفله بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ووصفه بـ”المُتَذِّوق للفَنّ الأصيل”، والحارس الأول له.

وأرسل شاكر حديثاً من القلب وجهه لجمهوره الذي حضر حفله على مسرح “اتحاد أرينا” في أبوظبي تناول فيه التغيرات الحاصلة على الساحة الفنية.

ووجه هاني شاكر رسائل مبطنة انتقد من خلالها الفن الهابط، في كلمته للجمهور قائلاً: “والله الدنيا حلوة بيكم طول ما في جمهور زيكم والله العظيم بجد، هقولكم حاجة من قلبي يلي أنا شايفه عالساحة الفنية النهاردة من تغيرات وحاجات غريبة عننا وعن معتقداتنا وأصالتنا ثقافتنا وتقاليدنا”، وأضاف: “بقول بجد أن الحارس الأكبر والأعظم والأهم هو أنتم والفن الآخر يلي مش عاجبنا لو ما سمعهوش وما دلنهوش أهمية وطول ما في جمهور زيكم بحس أن الدنيا بخير”.

وخلال الحفل قَدّم نقيب الموسيقيين هاني شاكر مجموعة كبيرة من أغانيه منها: “مشتريكي”، و”غلطة”، و”أغلى البشر”، وسط تفاعل الجمهور الذي حَضَرَ من جَميع الأعمار. كَمَا غَنّى أيضاً “كل ليلة”، و”لو بتحب”، و”لسه بتسألي”، و”بأمر الحب”، و”نسيانك صعب أكيد”، و”وعد مِنّي”، و”بعد حبك”، و”كده برضه يا قمر” وغيرها.

وكان هاني شاكر قد شارك بعض صور وفيديوهات من بروفات حفله عبر حسابه على إنستغرام، وهو يغني أغنية “غلطة” و”يا هلي”، كما سيلتقي بجمهوره قريباً ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة على خشبة مسرح النافورة، يوم الخميس القادم 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، تحت قيادة المايسترو محمد الموجي.