حملة لرفض استضافة محمد رمضان في المغرب.. ما علاقة سعد لمجرد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دشن ناشطون في المغرب حملة موسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لرفض استضافة الفنان محمد رمضان في حفل غنائي من المقرر تنظيمه بشهر ديسمبر المقبل، ردًا على حملة ناجحة نظمها ناشطون مصريون العام الماضي لمنع استضافة سعد لمجرد في حفل أعلنت عنه إدارة كايرو شو، وتكرر الأمر بمنع عرض حلقته مع النجم أمير كرارة ببرنامج سهرانين بزعم أنها مجرد محاولة لتلميع سعد ومنحه الفرصة للتنصل من جرائم الاغتصاب.

الحملة دشنت هاشتاق “#لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب”، وانطلقت أولًا من تويتر فور إعلان رمضان عن حفله الجديد في مراكش بشهر ديسمبر.

يذكر أن موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، تسببت في إجبار إدارة مسرح كايرو شو على حذف إعلانها التشويقي لحفل سعد لمجرد في مصر، كما تم حذف المناسبة من الموقع المخصص لحجز التذاكر الكترونيًا، علمًا أن الحفل كان مقررًا تنظيمه في شهر ديسمبر الماضي، بمناسبة مرور عامين على تأسيس الفرقة.

الحفل تم الإعلان عنه عبر منصات كايرو شو على مواقع فيسبوك وتويتر وإنستغرام، كما تم فتح باب الحجز لتذاكره عبر موقع تيكست مارشيه، ولكن ردة الفعل كانت خارج حسابات الشركة المنظمة، حيث تم إطلاق هاشتاغ “#مش_عايزين_لمجرد_فى_مصر”، وهاشتاغ آخر بعنوان “#سعد_لمجرد_مُغتصب” مع وضع بوستر جديد للحفل تتوسطه كلمة “مغتصب” في إشارة لاتهام لمجرد بعدة قضايا اغتصاب، ما دفع كايرو شو لحذف الدعاية سريعًا، دون توضيح هل سيتم الغاء الحفل بالكامل، أم التمهيد له بدعاية مختلفة، ومع استمرار الهجوم تم إعلان الغاء الحفل نهائيًا.

واحتوى المغربي سعد لمجرد سريعًا أزمة الغاء حفله الأول في مصر بشهر ديسمبر، ووجه رسالة غير مباشرة لجمهوره في مصر والمغرب، مؤكدًا أنه لم يتأثر بالحملة العنيفة ضده.

سعد علق على إعلان كايرو شو الغاء الحفل احتراماً لرغبة الجمهور، قائلًا: “لا شيء يهز ابتسامة القلب، أحب جمهوري، أحب عائلتي”، وأرفقها بعلمي مصر والمغرب.