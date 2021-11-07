شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو يتألق بحفل غنائي فى معهد الموسيقى العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم الكبير محمد الحلو حفل غنائى على مسرح معهد الموسيقى العربية تحت قيادة المايسترو فاروق البابلى، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى في دورته الثلاثين، وقدم من خلاله عددا من الأغانى التي تفاعل معها جميع الحضور، منها "حنيت" و"افتح كتابك" و"يا حبيبى" و"ناويلى" .

وأعرب الحلو عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية الذى يعد من أعرق المهرجانات في الوطن العربى.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية يوم الاثنين الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.

يذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هى: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.