شكرا لقرائتكم خبر عن طرح كليب "ضيعنا" لـ عمر كمال وعبد الباسط حمودة.. الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح مطرب المهرجانات عمر كمال بمشاركة نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة أغنيتهما الجديدة "ضيعنا"، والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب يوم الأربعاء المقبل، والأغنية من كلمات عمرو قطب، وتوزيع إسلام شيبسى، ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج كامبا، والذى أنتهى من تصويره منذ أيام قليلة.

وأعلن مطرب المهرجانات عمر كمال من خلال حسابه الشخصى على إنستجرام عن موعد حفله في السعودية، وعلق قائلاً: أهلى وحبايبى في السعودية أستنونى في موسم الرياض الخميس والجمعة كان مطرب المهرجانات عمركمال، قد رحب باستعداد النجم حميد الشاعرى المشاركة معه فى أغانى مهرجانات خلال التصريح الذى أدلى به أثناء حضوره ضيفًا على برنامج "ملوك الترند"، الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365”، ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وتحدث فيه عن رأيه فى أغانى المهرجانات وعشقه لهذه النوعية من الأغانى.

وكتب الفنان عمر كمال، فى تعليق على "فيس بوك" عبر صفحة ”الخليج 365” ردًّا على تصريح النجم حميد الشاعرى الذى أبدى فيه رغبته المشاركة فى عمل فنى قائلاً: "أنا يشرفنى إنى أسلم عليك بس أو تعرف اسمى عشان أنت اللى غيرت مسار التوزيع فى مصر آخر 30 سنة، وأنا وجيلى كله طلعنا على أغانيك الجميلة".

وفى سياق مختلف انتهى المطرب عمر كمال من تصوير حلقة مع الإعلامى عمرو الليثى في برنامج "واحد من الناس" الذى يذاع على قناة الحياة، وتحدث من خلالها عن نجاحاته فى الفترة الأخيرة وتحضيراته لأكثر من أغنية مفاجئة للجمهور.