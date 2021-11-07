شكرا لقرائتكم خبر عن فين ديزل يغازل ذا روك بجزء 10 لـ Fast & Furious بعد شائعات انفصالهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي فين ديزل، على غلق أبواب الشائعات حول مغادرة النجم العالمي دواين جونسون الشهير بـ ذا روك، لسلسلة الأكشن الشهيرة Fast & Furious، وعدم مشاركته فى الجزء العاشر من السلسلة بسبب خلافات بينه وبين ديزل.

ونشر ديزل منذ قليل، صورة تجمعه من أحد أجزاء السلسلة التى تشاركا فيها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب: "أخي الصغير دواين، لقد حان الوقت، ينتظر العالم ختام السلسلة بالجزء العاشر، وكما تعلمون، يشير أطفالي إليك كـ العم دواين في منزلي، ليست هناك عطلة مرت ولم أرسل لك بعض الأشياء".

وأضاف ديزل: "الوقت قد حان، قلت لك منذ سنوات أنني سوف أفي بوعدي، أقسم أننا سنصل إلى إظهار أفضل جزء في النهاية، أقول هذا بكل الحب ولكن يجب عليك أن تظهر، لا تترك السلسلة، لديك دور مهم جدا، ولا يمكن لأحد لعب هوبز غيرك".

فيلم Fast & Furious 9 من بطولة فان ديزل، ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تيريس جيبسون، لوداكريس، ناتالي ايمانويل، تشارليز ثيرون، جون سينا، فين كول، سونج كانج، آنا ساواي.

ويدور الجزء الجديد من Fast & Furious حول استعانة Cipher بمساعدة جايكوب، الأخ الأصغر لدوم للانتقام من دوم وفريقه.

العمل حقق أعلى افتتاح عالمى لفيلم هوليودى منذ بداية وباء فيروس كورونا، حيث حقق 162 مليون دولار من مجموع 8 أسواق، بما فى ذلك 135 مليون دولار فى الصين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع THE WRAP، العمل من إنتاج شركة Universal.