شكرا لقرائتكم خبر عن مايلى سايرس ببدلة غريبة فى حفل LACMA .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت المغنية العالمية مايلى سايرس الأنظار خلال فعاليات حفل LACMA وذلك أثناء ظهورها بطاقم مختلف للغاية باللون الأبيض الذى غطي عليه الورود بأكمله، بالإضافة إلى قصة تسريح شعرها المختلفة التي بدت فيها بلوك جديد ضمن فعاليات الحفل الذى حضره أكثر من نجمة من عالم هوليود منهن سلمى حايك وزوجها بالإضافة إلى داكوتا جونسون وغيرها من النجوم والنجمات.

من ناحية أخرى سبق وكشف موقع الديلى ميل عن نجاح النجمة مايلى سايرس في إبرام صفقة كبرى على مستوى المبيعات حيث تمكنت من كسب مبلغ كبير مؤخراً حينما باعت أحد منازلها الضخمة بتحقيق ربح كبير رغم عدم مرور أكثر من عام على شراء نفس المنزل العام الماضى 2020.



مايلى سايرس

وأضاف تقرير الديلى ميل أن النجمة مايلى سايرس أنفقت 4.95 مليون دولار العام الماضى من أجل شراء منزل يتضمن ست غرف نوم قبل أن تبيعه مؤخراً مقابل 7.2 مليون دولار ، حيث قدرت الأرباح بـ 2.3 مليون دولار.



مايلى سايرس وببدلتها المميزة بالورود

كما أكد التقرير أن المسكن تبلغ مساحته 1.2 فدان، وتم تجديده بعدما تم بناؤه فى الخمسينيات من القرن الماضى، كما سبق والتقطت عدسات المصورين، ظهور النجمة العالمية مايلى سايرس، فى ولاية إنديانا لحضور بطولة كرة السلة NCAA Final Four، التى انتهت فعالياتها، فى وقت سابق، وظهرت سايرس، صاحبة الـ 28 عاماً، في الصور التي نشرتها صحيفة الديلى ميل البريطانية، وهى ترتدي ملابس كلاسيكية باللون الأحمر، وإطلالتها هذه جاءت كصيحة موضة بفترة السبعينات، لتواصل بذلك ظهورها المتكرر بإطلالاتها الكلاسيكية.