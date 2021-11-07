شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة لعشاق سلسلة روكى.. لقطات جديدة من Rocky Vs. Drago تعرض قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمين على سلسلة أفلام Rocky التى حققت شعبية ضخمة خلال فترة عرضه التى بدأت فى سبعينيات القرن الماضي وحتي عام 2018، عن مفاجأة كبري لعشاق السلسلة الأشهر فى عالم البوكس والمصارعة، عن لقطات جديدة من جزئها الرابع الذي عرض عام 1985 فى صالات السينما العالمية.

ووفقاً لصحيفة deadline، فإن مخرج الجزء الرابع من السلسلة الشهيرة، سيزيل الستار عن لقطات جديدة من فيلمه يبلغ مدتها 40 دقيقة، تعرض لأول مرة، ومن المقرر لها ان تصل للسينمات يوم 11 نوفمبر الجاري.

ويسرد الجزء الرابع من السلسلة الشهيرة Rocky Vs. Drago، لقطات لم يسبق لها مثيل من الفيلم الذي عرض عام 1985 وسرد الصراع الكبير بين روكي والمصارع الإيطالي الذي كان ينافسه على لقب العالم، وسط اجزاء الحرب الباردة الأمريكية مع الاتحاد السوفيتي آنذاك، ليحقق هذا الجزء 300 مليون دولار عالمياً فى شباك التذاكر.

وأفلام روكى تعد سلسلة أفلام من بطولة سيلفستر ستالون الذي يمثل دور الملاكم روكي بالبوا، وتم إنتاج أكثر من جزء منها بداية من عام 1976، وفيلم روكي 2 في سنة 1979، وروكي 3 في سنة 1982، وروكي 4 في 1985، وروكي 5 في 1990، وروكي بالبوا في 2006، وكريد في 2015، وكريد 2 سنة 2018، وقد فاقت أرباح سلسلة الأفلام هذه 1 مليار دولار أمريكي، الأفلام تم تأليفها من سلفستر ستالون ورايان كوغلر وهارون كوفنجتون وتم إخراجها من قبل جون أفليدسن، وأيضا من قبل سلفستر ستالون و رايان كوغلر.

في يوليو 2019، قال ستالون إن هناك تكملة أخرى لسلسلة روكي قيد التطوير، وكانت هناك مناقشات مستمرة حول مسلسل تلفزيوني مسبق مبني على السنوات الأولى لروكي بالبوا.

وقد حققت سلسلة الأفلام أكثر من 1.7 مليار دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، كما حصل الفيلم الأول والثالث والسابع على ترشيحات لجائزة الأوسكار، كما تلقت الموسيقى التصويرية للسلسلة ترشيحات للفيلمين الأول والثالث.