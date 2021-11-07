شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تتعاقد على مسلسل كوميدى فى رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة مى كساب، على مسلسل جديد تخوض به السباق الرمضانى لعام 2022، مع المنتجة مها سليم، وينتمى المسلسل للكوميديا وسيكون من تأليف نصر الدين ناجى، واخراج محمد عبد الرحمن حماقى.





ونشرت الفنانة مى كساب صورة يجمعها بفريق العمل على حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "الحمد لله رب العالمين مضيت النهاردة مسلسلي رمضان 2022، فكرة وتأليف نصر الدين ناجي، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وعلاء حسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج أجدع ست شفتها في حياتي اللي رجعتلي الأمل في الحياة مها سليم، شكرا من قلبي لجمهوري الكبير إن شاء الله عمل كوميدي يليق بيكم وتتبسطو يارب إدينا من كرمك وفضلك".

وتواصل الفنانة مى كساب، تحضيرات ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "أنا ماما" ومكون من 10 أغنيات، وتتعاون خلال الألبوم مع عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم، عزيز الشافعى، محمد عاطف، حسن عطية، أسامة محرز، أحمد علاء الدين، علاء مناع، تامر على، أحمد البرازيلى، مونتى، أحمد عبد النبى، أوكا، وتوما وأسامة عبد المنعم.

وحققت مى كساب نجاحا كبيرا من خلال حكاية "عقبال عوضك" ضمن الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر"، والحكاية من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام، وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة تأخر الزواج فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب.



