شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة فيلم "أخطر 2 فى مصر" بطولة حمو بيكا وعمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض مطربا المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال أولى بطولاتهما السينمائية فى فيلم سينمائى بعنوان "أخطر 2 فى مصر"، بعد نجاحهما فى تقديم أغانى المهرجانات وتحقيقهما شهرة واسعة كمن خلالها .

وقال عمر كمال فى تصريح لـ"الخليج 365" إنه وزميله بيكا يجسدان قصة شابين أحدهما قادم من الإسكندرية والآخر من السويس من أجل العمل بالقاهرة، ويتقابلان في موقف رمسيس، يدخل بيكا في خناقة مع الناس في الشارع ويدخل عمر كمال لتهدئته وإنهاء الخناقة، ليصبحا صديقين بعد تلك الواقعة، ليبدآن رحلتهما في الفيلم .

وانتهى مؤخرًا عمر كمال وعبدالباسط حمودة من تصوير أغنية تحمل اسم "ضيعنا" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات عمرو قطب، وتوزيع إسلام شيبسى، ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج كامبا ومدير إنتاح أكرم مصطفى .

كما أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال من خلال حسابه الشخصى على إنستجرام عن موعد حفله في السعودية، وعلق قائلاً: أهلى وحبايبى في السعودية أستنونى في موسم الرياض الخميس والجمعة".