شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى فى رسالة دعم لـ لطفي لبيب: أملنا فى ربنا كبير يتم شفاك على خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان هاني رمزي، على تقديم الدعم للفنان القدير لطفي لبيب، بعد تعرضه لإزمة طبية اعتزل على أثرها الفن، حيث نشر رمزي عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، صورة تجمعه مع لبيب، وكتب قائلاً: "أملنا في ربنا كبير أنه يتمم شفاك على خير وترجع للفن ولمعجبينك اللي بيتمنوا يشوفوك تاني على الشاشة، أنت في قلوبنا يا عم لطفي وكلنا بندعيلك".

وأكد الفنان الكبير لطفي لبيب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه غير قادر على التمثيل مرة أخرى؛ بسبب عدم قدرته الجسدية، ولن يخوض أي تجارب فنية، وقال: "جمهوري وحشني".

وكرم الفنان الكبير لطفى لبيب، أمس في افتتاح مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون أحدى مشروعات أشرف زكي رئيس الأكاديمية السابق، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، كما يتم تكريم كل من الفنان احمد فؤاد سليم والفنانة سهير المرشدي، وتكريم اسم الفنان الراحل محمود الجندي ويتسلم الجائزة نجله المخرج أحمد الجندي، وتكريم اسم نهاد صليحة ويتسلم الجائزة ابنتها سارة عناني، بالإضافة إلى تكريم عدد من أبطال حرب 6 أكتوبر المجيدة.