شكرا لقرائتكم خبر عن معين شريف من حفل مهرجان الموسيقي: مصر أم الدنيا وشكرا لوزارة الثقافة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المطرب اللبناني معين شريف حفله الغنائي احتفالاً بمئوية الفنان الراحل وديع الصافى، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بأغنية عندك بحرية ياريس، وبعدها قدم أغنية مصر التي في خاطري، ع الله تعود وموال ولو وراح حلفك بالغصن.

وقال معين إنه يحمل رسالة شكر من لبنان لمصر الغالية ام الدنيا، كما وجه الشكر لكل القائمين على مهرجان الموسيقي العربية ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ورئيس دار الأوبرا مجدي صابر ومديرة المهرجان جيهان مرسي، كما وجه التحية للمايسترو سليم سحاب.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية يوم الاثنين الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.

يذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هى: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.