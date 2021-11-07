شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الجديدة من مهرجان الأفلام اليابانية فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مؤسسة اليابان 5 أفلام من أهم أفلام السينما اليابانية أونلاين، في الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر الجاري، وهي الأفلام التي عرضت ضمن مهرجان الأفلام اليابانية في دورته الأولى، ويأتي عرض الأفلام الخمسة، تمهيدًا لانطلاق الدورة الثانية من المهرجان في فبراير 2022.



الممر العظيم

والأفلام الخمسة وهي: "غون، الثعلب الصغير" ، وهو فيلم رسوم متحركة بتقنية stop motion ، حيث يحاول غون، الثعلب الصغير اليتيم، تعزية الفتى هيوجو بعد أن فقد والدته بأن يجلب له هدايا صغيرة بسيطة كل يوم وهو من إخراج تاكيشي ياشيرو.

كما يعرض أيضًا فيلم "لنرقص معًا" وتدور أحداثه حول شيزوكا التي تعمل لدى إحدى الشركات الكبرى في طوكيو وحبها لمديرها حب من طرف واحد، وفي إحدى العطلات تصطحب قريبتها لرؤية منّوم مغناطيسي، ولكن تقع شيزوكا تحت التنويم وسرعان ما تبدأ في الغناء والرقص حالما تسمع أي موسيقى، من إخراج شينوبو ياجوتشي.



غون، الثعلب الصغير

كما يعرض أيضًا فيلم، "توراسان، صانع الأودون"، وهو فيلم تسجيلي صوِّر هذا الفيلم بداية من 1993 وعلى مدار 22 سنة وهو يتتبع حياة عائلة كبيرة من صانعي الأودون (نودلز سميكة) في محافظة ناجازاكي يديرها رب العائلة ويدعى إنوزوكا توراو (توراسان)، يستيقظ أولاده السبعة كل يوم الساعة 5 فجرًا ليساعدوه في العمل لمدة ساعة ثم يذهبون للمدرسة، نتعرف على كل أفراد العائلة ونشاركهم أحداث حياتهم على مدار 22 سنة، وهو من إخراج ماسارو أورا .



الممر العظيم

أما الفيلم الرابع فهو فيلم "الممر العظيم "، وهو فيلم درامي حول مندوب مبيعات في دار نشر، يميزه عن زملائه جديته، ولكن لديه حس مميِّز فيما يتعلق باللغة مما يؤدي به إلى الانتقال لقسم تحرير القواميس وينتهي به الأمر لتحرير "الممر العظيم" وهو قاموس قاموس ضخم يحوي 240،000 مفرد، والفيلم من إخراج يويا إيشي وبطولة ريوهيه ماتسودا وأوي ميازاكي وجو أوداغيري .



لنرقص معًا

أما الفيلم الخامس فهو بعنوان ، "ليالي قصيرة وحب صغير"، ويتناول الفيلم "ساتو وهو موظف يجري استطلاع رأي أمام محطة سنداي، وهو من إخراج مازومي ريكيا، وبطولة هاروما ميورا وميكاكو تابيه وتايزو هارادا.

الأفلام تعرض أونلاين مجانـــاً، ومترجمة الى العربيــــة، لمدة أسبوع في 25 دولة في جميع أنحاء العالم.