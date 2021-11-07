شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تتألق فى حفل LACMA بصحبة زوجها على الريد كاربت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت الممثلة العالمية سلمى حايك أثناء حضورها حفل LACMA مؤخرًا، وتميزت على الريد كاربت بإطلالة مميزة بصحبة زوجها في أول ظهور لهما معًا منذ فترة حسب تقرير نشره موقع الديلى ميل مؤخرًا، أكد فيه أن الممثلة الشهيرة تمتعت بإطلالة جذابة استعادت بها شبابها وروحها المميزة خلال الصور التي التقطت لها مع زوجها فرانسوا هنري بينولت.



سلمى حايك فى صورة أخرى

من ناحية أخرى وفي تصريحات جديدة حول الأزمة القديمة التي حدثت بين النجمة العالمية سلمى حايك والمنتج هارفي وينشتاين زعمت حايك أن المنتج كان يتصل بها ويهينها ويسخرمن مظهرها أثناء قيامها بدورفريدا الذي رشح لجائزة الأوسكار.



سلمى حايك وزوجها

وقالت الممثلة البالغة من العمر 55 عامًا، سابقًا إنها تعرضت للمضايقة قبل هارفي واينستين ، تحدثت عن كيفية قيام منتج الفيلم المخزي، 69 عامًا، بتخويفها أثناء صنع فيلم السيرة الذاتية في عام 2002.

وفي مقابلة مع صحيفة الجارديان، وصفت سلمى كيف كانت "ترتجف" و"مكتئبة" بعدما تعرضت للتوبيخ بسبب مظهرها في المكالمات الهاتفية.



سلمى حايك

وأوضحت سلمى كيف قامت بطريقة ما بالتأقلم مع تنمره كوسيلة للتكيف علي الوضع وقالت سلمى: "إلى حد ما شعرت أنني بخير بعدما كان يتنمر علي لكني كنت أرتجف كلما يفعل ذلك".

وكانت قد حرصت النجمة سلمى حايك على الترويج لأحدث أعمالها والممثلة في فيلمها Eternals، من خلال إطلالة استعادت بها ذكريات حقبة السبعينيات بإطلالة عادت بها سنوات للوراء، أثناء سيرها في شوارع هوليوود بغرض الذهاب لتسجيل حلقة حول فيلمها الجديد ببرنامج المذيع جيمي كيميل.