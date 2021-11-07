بعد تعرضه لجلطة في المخ.. ماذا قال لطفي لبيب عن التمثيل والمرض والاعتزال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصدر اسم الفنان لطفي لبيب، محرك البحث جوجل، عقب إعلان عدم القدرة على التمثيل مجددا، نتيجة إصابته بجلطة في المخ.

ودرس "لبيب" في كلية الزراعة لمدة عامين ثم تركها واختار طريق التمثيل ودخل معهد الفنون المسرحية، وشارك في حرب أكتوبر، وسقط شقيقه أسيرًا أثناء الحرب، وعاد بعد النصر وانتهاء الحرب.

وقال لبيب، عن التمثيل، في لقاء سابق له قبل إعلان اعتزاله، ببرنامج "التاسعة": "الممثل لابد أن يكون لديه مرونة عصبية وعضلية وجسمه رياضي، لأن مهنة التمثيل مش سهلة ومُتعبة جدا، وتاني مهنة متعبة بعد عمال المناجم، ومرهقة جدا".

وتابع: "أنا في حالة مرض وأعاني من جلطة في المخ معطلالي الجانب الأيسر الإيد والرجل، فأنا لست في كامل رونقي، وعشان أعتزل التمثيل، لأ لن أعتزل.. ووقت ما يجيلي تمثيل همثل، ولكن بسبب ظروفي الصحية فأنا لا أريد التقليل من تاريخي ورصيدي عند الناس، مش عايزه يتهدم" .

وأضاف: "أنا لا أمتلك حاليا الأدوات بتاعت الممثل، وأنا محتاج المود بتاع الشغل وحريص على ألا أفتقده، والاستديوهات وكواليسها وإضاءة الاستديوهات، ورغم مشقة العمل التي كنت أواجهها ولكني أشعر بالمتعة".

وكان الفنان الكبير لطفي صرح أمس السبت، أنه غير قادر صحيا على التمثيل مرة أخرى، على هامش تكريمه بحفل افتتاح مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، مساء أمس السبت: "أصبحت غير قادر على التمثيل مرة أخرى نظرا لظروفي الصحية، وجمهوري وحشني".

وظهر لطفي لبيب جالسا على كرسي خلال تكريمه أعلى خشبة مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون أحد مشروعات أشرف زكي رئيس الأكاديمية السابق، وذلك بحضور كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

وخلال الحفل، مساء السبت، تم تكريم كل من الفنانة سهير المرشدي والفنان لطفي لبيب، بالإضافة إلى تكريم عدد من أبطال حرب 6 أكتوبر المجيدة.