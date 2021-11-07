"أملنا في ربنا كبير".. هاني رمزي يوجه رسالة لـ لطفي لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان هاني رمزي، على توجيه رسالة للفنان القدير لطفي لبيب، بعد إعلانه عدم القدرة مجددا على التمثيل.

ونشر رمزي، صورة له مع لبيب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أملنا في ربنا كبير إنه يتمم شفاك على خير وترجع للفن ولمعجبينك اللي بيتمنوا يشوفوك تاني على الشاشة.. أنت في قلوبنا يا عم لطفي وكلنا بندعيلك".

وكان الفنان الكبير لطفي لبيب، صرح أنه غير قادر صحيا على التمثيل مرة أخرى، على هامش تكريمه بحفل افتتاح مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، مساء أمس السبت: "أصبحت غير قادر على التمثيل مرة أخرى نظرا لظروفي الصحية، وجمهوري وحشني".

وظهر لطفي لبيب جالسا على كرسي خلال تكريمه أعلى خشبة مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون أحد مشروعات أشرف زكي رئيس الأكاديمية السابق، وذلك بحضور كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

وخلال الحفل، تم تكريم كل من الفنانة سهير المرشدي والفنان لطفي لبيب، بالإضافة إلى تكريم عدد من أبطال حرب 6 أكتوبر المجيدة.

