هيثم أحمد زكي.. حلمه الذي لم يتحقق ورأيه في تقليد محمد رمضان لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الثانية على وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إذ رحل في 2019.

وإليك أبرز المعلومات عنه:

- ولد في 4 أبريل عام 1984.

- هو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

- بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.

- من أبرز أعماله السينمائية: "حليم، البلياتشو، كف القمر، نقطة دم، سكر مر، الكنز، الكنز 2".

- من أبرز أعماله التلفزيونية: "الجماعة، دوران شبرا، الصفعة، امبراطورية مين، السبع وصايا، أستاذ ورئيس قسم، كلبش 2، علامة استفهام".

- حصل على جائزة أفضل ممثل شاب في مصر عن مسلسل "دوران شبرا".

- بعد رحيل هيثم أحمد زكي، باع أخوه من والدته رامي بركات، مقتنيات ومكتب الفنان الراحل أحمد زكي بمنطقة الهرم على يد محاميه بلال عبدالغني بمبلغ ٨٠٠ ألف جنيه، وهو ما أثار أزمة كبيرة، واعترضت نقابة المهن التمثيلية على تصرف رامي في مقتنيات أحمد زكي.

- كان يحلم بتقديم الجزء الثاني من فيلم والده كابوريا، ولكنه رحل قبل ذلك، وقال عنه قبل وفاته، إن الأمر ما زال فكرة، ولم يرتق لمشروع، لكنه متحمس للأمر، ولن يكون نسخة من الجزء الأول.

- وعن مقارنته بوالده، قال إن هذا الأمر يحمسه، ويجعله يتطور، مضيفا: "بدأت التمثيل بعد وفاة والدي، ولم استغل اسمه يوما لطلب شغل، المقارنة مع والدي، كأنك بتحطني مع الأسد في قفص".

- وعن تقليد محمد رمضان وعمرو سعد لأحمد زكي، قال: "من حق أي شخص التأثر بوالدي، هو ملك الجميع، لكن أنا أحاول الانفصال عنه تماما وعدم التأثر، لأن الأصل موجود".

- توفي هيثم أحمد زكي في 7 نوفمبر عام 2019.